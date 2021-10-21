"فيسبوك" تطلق خدمتها الإخبارية في فرنسا

أبرمت شركة فيسبوك الأمريكية اتفاقا مع بعض الصحف الفرنسية اليومية تدفع بموجبه مقابل "الحقوق المجاورة" لحقوق التأليف، كما أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي في بيان، بعد أسابيع قليلة من توقيع اتفاقين مماثلين مع صحيفتي "لوموند" و"لو فيجارو".وبحسب "الفرنسية"، جاء في البيان أن "اتفاق الترخيص" هذا الموقع مع التحالف من أجل صحافة المعلومات العامة الذي يمثل الصحف اليومية الوطنية والإقليمية، "ينص على حصول فيسبوك على تراخيص الحقوق المجاورة والدفع مقابلها".وأوضح "إضافة إلى ذلك، سيتيح الفرصة لمحرري التحالف الذين يرغبون في المشاركة في فيسبوك نيوز" وهي خدمة جديدة مخصصة للمعلومات ستطلق في فرنسا في كانون الثاني (يناير) 2022.وقال بيار لويت رئيس التحالف والمدير التنفيذي لمجموعة "جروب لي زيكو" في بيان، "إن الشروط التي توصلنا إليها ستسمح لفيسبوك بتطبيق التوجيه والقانون الفرنسي مع توفير تمويل كبير لناشري التحالف خصوصا أصغرهم".والحقوق المجاورة لحقوق التأليف منصوص عليها في التشريعات الأوروبية الجديدة التي تم تبنيها في 2019 التي نقلت فورا إلى فرنسا.وهي تتيح تقديم تعويضات لصانعي محتويات صحافية مستخرجة من مقالات وصور ومقاطع فيديو ورسوم بيانية متاحة على صفحات نتائج منصات الإنترنت الرئيسة.الجدير بالذكر، تعتزم شركة فيسبوك الأمريكية تغيير اسمها باسم جديد الأسبوع المقبل، بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج"، مستشهدا بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر.وقال موقع ذا فيرج، إن مارك زكربيرج، رئيس "فيسبوك" التنفيذي، يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر "كونيكت" السنوي، الذي تقيمه الشركة في 28 تشرين الأول (أكتوبر)، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.وأضاف الموقع، أن إعادة التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة رئيسة ستشرف على مجموعات مثل واتساب وأوكيولاس وغيرها.