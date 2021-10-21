جيه بي مورجان يرفع توقعاته للتضخم في تركيا ويتوقع خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس

قال بنك جيه بي مورجان في وول ستريت اليوم الخميس إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أخرى في نوفمبر تشرين الثاني ورفع توقعاته للتضخم بشكل حاد.وخفضت تركيا سعر الفائدة القياسي 200 نقطة أساس بشكل مفاجئ اليوم الخميس على الرغم من التضخم المرتفع المستمر مما دفع الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد.وبحسب "رويترز" قال ياركين سيبيشي من جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء "مثل هذا التيسير الأولي يشير إلى أن خفض التضخم بطريقة سريعة ليس من أولويات السياسة"وأضاف "نخشى ألا تؤدي هذه الخطوة إلا إلى تعزيز ضغوط الأسعار فقط وعدلنا توقعاتنا للتضخم إلى 19.9 في المئة لهذا العام وإلى 16.4 في المئة في 2022".وسبق أن توقع جيه بي مورجان أن يصل التضخم إلى 16.7 في المئة بنهاية عام 2021.