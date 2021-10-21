نتائج «آي بي إم» و «تسلا» تضغط على المؤشرات الأمريكية .. و «الأوروبية» تستقر قرب أعلى مستوى في 6 أسابيع

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس بعد إعلان شركتي "‬آي.بي.إم" و"تسلا" انخفاض نتائجهما الفصلية، في حين يترقب المستثمرون تقارير لمعرفة تأثير اضطراب سلاسل الإمداد ونقص العمالة في الشركات.

وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر داو جونز الصناعي 89.02 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 35520.32 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد ‭آ‬ند بورز 500 بمقدار 3.95 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4532.24 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 16.88 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 15104.80 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بمعنويات سلبية نتجت عن تجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين ونتائج أرباح فصلية متفاوتة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 في المائة، متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع. وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أنباء عن فشل بيع أصول بقيمة 2.6 مليار دولار في شركة إيفرجراند الصينية للتطوير العقاري المثقلة بالديون.

وخسرت أسهم "إيفرجراند" الصينية، المدرجة في هونج كونج وتعصف بها أزمة ديون، 12 في المائة أمس عندما استأنفت الشركة التداول بعد توقف لأكثر من أسبوعين.

ويهدد الإفلاس المحتمل لـ"إيفرجراند"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، بتداعيات قد يكون لها "تأثير الدومينو" في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت الشركة قد علقت التداول بأسهمها في 4 تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن تخلفت عن سداد قروض عدة.

وعلى الرغم من العاصفة التي أثارتها "إيفرجراند" في الأسواق المالية في أيلول (سبتمبر)، لم تعلن بكين حتى الآن ما إذا كانت ستتدخل لإنقاذ الشركة المهددة بالإفلاس أم لا.

وبالعودة إلى أوروبا، كانت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والشركات الصناعية في مقدمة الأسهم المتراجعة تزامنا مع تنامي القلق بشأن مجموعة من نتائج أرباح الشركات.

ونزل سهم "إيه.بي.بي" السويسرية للهندسة والتكنولوجيا 3.4 في المائة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات السنوية في أعقاب تحذير من نقص مكونات.

وتراجع سهم "إيه.بي فولفو" 2.1 في المائة على الرغم من أن الأرباح فاقت التوقعات، لكنها حذرت من أن استمرار نقص الرقائق عرقل الإنتاج في الشركة المصنعة للشاحنات.

وانخفض سهم "باركليز" 0.6 في المائة على الرغم من تحقيق البنك البريطاني أداء قويا في الربع الثالث.

وصعد سهم "يونيليفر" 1.2 في المائة بعد أن حققت شركة السلع الاستهلاكية نموا للمبيعات فاق التوقعات في الربع الثالث برغم رفع الأسعار في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من التكاليف.

وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني نحو 2 في المائة أمس تحت وطأة مخاوف جديدة بشأن مجموعة إيفرجراند الصينية وقلق قبيل انتخابات عامة ومخاوف حيال تأثير ارتفاع التكاليف في مستقبل الشركات.

وهبط نيكاي 1.87 في المائة ليغلق عند 28708.58 نقطة بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 في المائة ونزل إلى 2000.81 نقطة.

وأدى إغلاق "ناسداك" على انخفاض البارحة الأولى، إلى عمليات بيع لأسهم التكنولوجيا اليابانية ذات الثقل فيما ينتظر المستثمرون بقلق ما إذا كان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيتخذ إجراءات حاسمة لتدعيم الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة.

وكان سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صناعة الرقائق الإلكترونية أكثر ما دفع مؤشر نيكاي للهبوط، إذ تراجع السهم 4.61 في المائة. وخسر سهم "فاست ريتيلينج" المشغلة لـ "يونيكلو" للملابس 2.98 في المائة وهبط سهم "سوفت بنك جروب" 2.06 في المائة.

ونزلت أسهم شركات الطيران 2.1 في المائة وسجلت أكبر تراجع بين مؤشرات القطاعات الفرعية بالبورصة وعددها 33 وسط مخاوف من عودة انتشار إصابات كوفيد - 19 بسبب زيادة في بريطانيا. وتألقت الأسهم المرتبطة بالنفط مع ارتفاع أسعار الخام.