رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس النواب الكازاخستاني

عقد الشيخ الدكتور عبدالله ال الشيخ رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات مشتركة مع نورلان نجمتولين رئيس مجلس النواب في كازاخستان بمقر مجلس النواب في العاصمة نور سلطان في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الشورى إلى كازاخستان.

وأعرب رئيس مجلس النواب الكازاخستاني خلال جلسة المباحثات المشتركة عن تقديره وامتنانه إزاء المواقف التاريخية للسعودية الداعمة لكازاخستان منذ الأيام الأولى لاستقلالها. مبينا أن القيادة الكازاخستانية تولي العلاقة مع المملكة وتعزيزها أهمية خاصة عادا المملكة بالشريك الرئيسي في المنطقة.

وأكد نورلان نجمتولين عمق العلاقات السياسية بين البلدين وأهميتها في التنسيق الثنائي المشترك على المستوى الدولي سواء في منظمة الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي. مبينا أن المملكة وكازاخستان يعملان سوياً بشكل فاعل من أجل حل الكثير من القضايا على الصعيد الدولي.

وأشاد بالتحولات والإصلاحات التنموية التي تشهدها المملكة. مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع المملكة والاستفادة مما لدى البلدين من تجارب وإمكانات لخدمة الأهداف التنموية والسياسية بينهما بما يحقق المصلحة المشتركة والتقدم للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما أعرب عن تقديره البالغ للقيادة السعودية إزاء الجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتيسير على الحجاج المعتمرين لأداء فريضتهم بيسر وسهولة. مشيرا إلى أن الشعب الكازاخستاني تربطه بالمملكة علاقة روحية نظير ما يجدونه أثناء زيارتهم لأداء فريضتي الحج والعمرة من خدمات. منوها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في إطار مواجهة جائحة كورونا.

وعن العلاقات البرلمانية أوضح بأن مجلس الشورى بالمملكة ومجلس النواب الكازاخستاني بينهما علاقات وثيقة ومجموعة صداقة برلمانية مشتركة. مشيرا إلى أن زيارة رئيس مجلس الشورى إلى كازاخستان ستؤسس لفتح آفاق تعاون أوسع وستتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا التي تهم البلدين في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص العلاقات البرلمانية. متطلعا إلى توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. مؤكدا استعداد مجلس النواب الكازاخستاني للعمل من أجل تذليل كافة الصعوبات أمام تطوير العلاقات الثنائية والوصول بها إلى مستويات أرحب.

من جانبه أكد الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أهمية العلاقات التي تربط المملكة وكازاخستان في شتى المجالات. مشيرا إلى أن هذه العلاقة تحظى باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. معربا عن تطلعه في تطوير التعاون الثنائي وإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين في شتى المجالات بما يعكس قوة العلاقات السياسية ويجسد حرص قيادتي البلدين.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المملكة بفضل من الله ثم بفضل الرعاية والاهتمام من قيادتها تمر بمرحلة تحول تنموي مختلفة تمثل واقعا ملموسا على كافة الأصعدة. مشيرا إلى أن المملكة وفق رؤيتها الطموحة أصبحت نموذجا رائدا في التطوير والإصلاح والتطور. لافتا النظر إلى أن البلدين يمتلكان العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية والثقافية التي من شأن تعزيزها تحقيق أبعاد أكبر في العلاقات الثنائية وبناء مستقبل أكثر تقدما للشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان خلال جلسة المباحثات المشتركة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما مناقشة سبل تعزيز العلاقات على الصعيد البرلماني وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب. حضر جلسة المباحثات عدد من أعضاء مجلس النواب الكازاخستاني وأعضاء مجلس الشورى أعضاء وفد المجلس المرافق لرئيس مجلس الشورى عبدالله بن عيفان نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكازاخستانية والدكتورة منى آل مشيط عضو لجنة الصداقة البرلمانية وعبدالعزيز الداود سفير السعودية لدى كازاخستان وبيريك إيرين سفير كازاخستان لدى المملكة.