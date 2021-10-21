"مركز المهارات المالية" و "أكاديمية التميز المالي" يطلقان برنامج القادة الماليين

وقعت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية مذكرة تفاهم مع أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تهدف إلى إطلاق برنامج القادة الماليين وذلك على هامش منتدى ميزانية 2022 المنعقد يوم أمس وذلك بمقر الوزارة في الرياض.

ووقعت المذكرة من قبل كل من فيصل جادو المدير العام لمركز المهارات المالية وعبدالله مجرشي المدير العام لأكاديمية التميز المالي والمحاسبي بحضور عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية وياسر القهيدان مساعد الوزير لقطاع الشؤون المالية وعدد من مسؤولي المركز والأكاديمية.

وعقب التوقيع ثمن عبدالعزيز الفريح الجهود المبذولة لإطلاق برنامج القادة الماليين "باكورة أعمال مركز المهارات المالية" الذي أنشئ بهدف تطوير قدرات مالية متميزة للقطاع المالي العام بصفة متجددة ومؤسسية.

وأكد أن وزارة المالية تواصل مساعيها الحثيثة لرفع القدرات المالية للقطاع المالي الحكومي وذلك بالتركيز على مجموعة من البرامج النوعية التطويرية التي يقودها مركز المهارات المالية بالشراكة مع العديد من الجهات التطويرية المحلية والدولية مستهدفا دعم مبادرات رئيسية مثل مبادرة التحول المحاسبي على أساس الاستحقاق ومبادرة التخطيط المالي متوسط المدى سعيا إلى تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية تحت رؤية 2030.

وأوضح المدير العام لمركز المهارات المالية أن المذكرة تأتي في إطار جهود المركز لبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات ذات الصلة من القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال والمنظومة المالية وأنها تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك لتصميم وتطوير وتنفيذ برنامج القادة الماليين.

وأكد أن المذكرة تأتي في إطار الأهداف الإستراتيجية للمركز من خلال بناء مركز يختص في تطوير المهارات المالية للقطاع المالي العام وصناع القرار لسد الفجوة الموجودة حاليا بالمعرفة المالية ومهارات التخطيط المالي ضمن رؤية 2030.

كما أكد أن المركز يستهدف تقديم الكثير من الحلول التطويرية التي تشمل: الاستشارات الإدارية والحملات والورش التوعوية، والبرامج التدريبية المتخصصة وبرامج الإعارة ونقل المعرفة، بالإضافة للمحتوى الرقمي المميز.

من جهته أشار المدير العام لأكاديمية التميّز المالي والمحاسبي إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز روابط الشراكة والتعاون مع مركز المهارات المالية والعمل على وضع توصيات تطويرية تسهم في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية وتحديد فريق عمل يضم مختصين لبحث سبل التعاون المشترك.

يذكر أن مركز المهارات المالية إحدى مبادرات وزارة المالية لتطوير مهارات القطاع المالي العام للمساهمة في دعم برنامج الاستدامة المالية. كما أن أكاديمية التميز المالي والمحاسبي تمثل فئة جديدة من المعاهد المالية وتسعى إلى تخريج نخبة من أصحاب الاختصاصات المالية ذوي المستوى العالمي والمهارات اللازمة للارتقاء بالقطاعين المالي والاقتصادي في المملكة.