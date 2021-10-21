إدراج أدوات دين حكومية من فئة سبق إدراجها في السوق بقيمة 8.4 مليار ريال اعتبارا من الأحد

أعلنت مجموعة تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (8,499,720,000) ريـال التالية تفاصيلها:

1. زيادة في إصدار رقم 08-08-2021 (رمز تداول: 5312) بقيمة 3,905,000,000 ريال ليصل إلى 9,583,353,000 ريال.

2. زيادة في إصدار رقم 12-01-2021 (رمز تداول: 5308) بقيمة 4,594,720,000 ريال ليصل إلى 14,270,202,000ريال.