الاتصالات السعودية تربح 2.9 مليار ريال في الربع الثالث

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2021 حيث حققت صافي ربح بلغ 2.9 مليار ريال بارتفاع 5 % عن الربع المماثل من 2020 والذي ربحت فيه 2.7 مليار ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من العام 2021م بمبلغ 159 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى التالي:

- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 854 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,456 مليون ريال.

- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 334 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 283 مليون ريال والمصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 136 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 85 مليون ريال.

- تسجيل مصاريف أخرى بمبلغ (28) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بمبلغ (338) مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى 1) تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 195 مليون ريال مقارنة بصافي (خسائر) أخرى بمبلغ (70) مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات الصندوق الاستثماري للمال الجريء 2) انخفاض تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 90 مليون ريال.

- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 92 مليون ريال.

و سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2021م.

- اجمالي المبلغ الموزع 1,997 مليون ريال

- حصة السهم من التوزيع 1 ريال

- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (10%)



ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 22-03-1443هـ الموافق 28-10-2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.