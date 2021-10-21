تحديد النطاق السعري لاكتتاب "النايفات" بين "29 - 34" ريال للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الإكتتاب الرئيسي لشركة النايفات للتمويل ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي، وشركة جي إي بي كابيتال وشركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتهما مديري سجل إكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية المشاركين في الطرح العام الأولي عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 29 - 34 ريال للسهم الواحد، وتتمثل عملية الطرح بطرح 35 مليون سهماً عادياً من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 35٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم المصدرة التابعة للمساهمين البائعين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الإكتتاب بها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 4,999,999 سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الإكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية إكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 35 مليون سهم بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة إكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالإكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الإكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 31.5 مليون سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم 21 أكتوبر 2021م وتنتهي في يوم 28 أكتوبر 2021م