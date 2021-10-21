تسهيل إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها للأوقاف

وقعت الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة أمس مذكرة تعاون، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف.وجرى توقيع مذكرة التعاون في مقر الهيئة العامة لعقارات الدولة في مدينة الرياض، ومثلها في التوقيع إحسان بن عباس بافقيه محافظ الهيئة، بينما مثل الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي محافظ الهيئة.ونصت المذكرة على تسهيل إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها للهيئة العامة للأوقاف، وتسهيل إجراءات منصة إحكام لأوقاف الهيئة والأوقاف الأهلية، إضافة إلى استفادة الطرفين من تبادل معلومات قاعدة البيانات والأنظمة المتوافرة لديهما.كما ستتم الاستفادة من تجربة هيئة عقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية الخاصة بعقارات الدولة، لتطبيقها على أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، والعمل على تعزيز جهود الطرفين في مجال حصر العقارات، إضافة إلى بحث سبل التعاون مع الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف "شركة أوقاف للاستثمار" وإمكانية الاستفادة من خدمات الشركة فيما يحقق أهداف الطرفين.يأتي توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين انطلاقا من رغبة الطرفين في عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية القطاع الوقفي، وإيجاد الممكنات المساهمة في تعزيز دور الأوقاف اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق التكامل المنشود لرؤية المملكة 2030.