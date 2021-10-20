ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تراجع الإمدادات الروسية والنرويجية

عادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع اليوم بعد تراجعها أمس، بدفع من تراجع إمدادات الغاز من روسيا والنرويج، وهما أكبر موردين للغاز إلى أوروبا، مع اقتراب موسم الطلب على التدفئة في الشتاء.

وبحسب بيانات جاسكو أيه.إس تراجعت إمدادات الغاز النرويجي إلى أقل مستوياتها منذ أسبوع، في الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر الخط البولندي، كما أنه من المنتظر تراجع الإمدادات من حقول بحر الشمال البريطانية بسبب توقف للإنتاج، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 4.4% إلى 93.85 يورو لكل ميجاوات/ساعة كهرباء تسليم الشهر المقبل.

وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 3.8% إلى 244.58 بنس لكل مليون وحدة حرارية، كما ارتفعت أسعار حصص الانبعاثات الكربونية والكهرباء في ألمانيا وتراجع إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في فرنسا إلى أقل مستوياته منذ 15 يوما.