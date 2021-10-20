"يوني" الإيطالي ينقل موظفي قطاع التداول من لندن إلى ميلان

يعتزم بنك يوني كريديت الإيطالي نقل أغلب موظفي قطاع خدمات تداول الأوراق المالية التابع له في لندن إلى مدينة ميلانو الإيطالية، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس البنك أندريا أورسيل إلى تسريع خطط البنك لنقل المزيد من موظفيه وأنشطته من لندن إلى مدن أوروبية أخرى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر مطلعة إنه تم إبلاغ حوالي 50 موظفا يعملون في أنشطة التداول الخاصة بيوني كريديت في لندن بضرورة انتقالهم من العاصمة البريطانية، وسيتخذون قرارهم في هذا الشأن بنهاية العام الحالي.

كما يدرس البنك الإيطالي نقل بعض موظفي قطاع التداول من مدينة ميونيخ الألمانية إلى مقارته في إيطاليا، وذلك وفقا لما أوردته "الألمانية".

يذكر أن أورسيل الذي تولى رئاسة يوني كريديت في أبريل الماضي يسعى إلى تقليص حجم البنك وتسريع عملية اتخاذ القرار وتقليل مستويات الإدارة العليا وإعادة هيكلة الأنشطة في المناطق التي يعمل فيها.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس التنفيذي للبنك استراتيجيته الواسعة بنهاية العام الحالي.