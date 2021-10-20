22 مليون ريال تدخل خزانة الهلال وبوهانج

سيكون أمام الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي خطوة واحدة لتحقيق كامل جائزة الأدوار النهائية المالية في دوري أبطال آسيا، البالغة 4.650 مليون دولار "17442266 ريالا"، حيث يحصل بطل النسخة الحالية على أربعة ملايين دولار "15 مليون ريال"، فيما يحصل الوصيف على مليوني دولار "7.5 مليون ريال".ودخل خزانة الهلال وبوهانج حتى الدور نصف النهائي، 22.1 مليون ريال بعد أن تأهل الأول إثر فوزه على النصر 2 /1 في الدور النصف النهائي، والآخر بعد أن تخطى مواطنه أولسان هيونداي بركلات الترجيح 5/ 4، حيث انتهت الأشواط الأصلية والإضافية 1/1 بوصولهما إلى نهائي دوري أبطال آسيا المقرر في الـ23 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فقد ضمن الهلال مبلغ 2.945 مليون دولار "11046138 ريالا" من جوائز البطولة، حيث جمع 320 ألف دولار من دور المجموعات، 650 ألف دولار من الأدوار النهائية، 135 ألف دولار من بند إعانات السفر، فيما ضمن بوهانج مبلغ 2.955 مليون دولار "11083646 ريالا"، حيث حقق 320 ألف دولار من دور المجموعات، 650 ألف دولار من الأدوار النهائية، 135 ألف دولار من بند إعانات السفر.يشار إلى أن النصر، وأولسان هيونداي الطرفين المودعين للبطولة حقق كل منهما 905 آلاف دولار "3394483 ريالا" للأول، و1.035 مليون دولار " 3882089 ريالا" للثاني.وأكد الاتحاد الآسيوي أن مبالغ كل ناد ستودع في حسابه البنكي المعتمد بعد نهاية كل دور مباشرة، متى ما كان ملتزما بتعليمات البطولة، فيما ستحسم العقوبات المالية في حال صدور أي قرار انضباطي بحق أي ناد مشارك.