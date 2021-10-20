تعطيل العمل لأسبوع في روسيا لمكافحة زيادة إصابات كورونا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على فرض الإغلاق العام في أماكن العمل لمدة أسبوع في مستهل نوفمبر لمكافحة زيادة مقلقة في الوفيات والإصابات بمرض كوفيد-19.

وخلال اجتماع بثه التلفزيون مع مسؤولي الحكومة قال بوتين إن فترة تعطيل العمل، التي تبدأ في 30 أكتوبر وتمتد حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني، قد تبدأ في وقت يسبق ذلك أو تمدد في مناطق معينة، بحسب "رويترز" .

واتخذت السلطات في أنحاء البلاد خطوات لمكافحة تفشي الفيروس، مما يعكس الحاجة الملحة لذلك في ظل مواجهة عزوف شعبي واسع النطاق عن تلقي لقاح (سبوتنيك في) روسي الصنع.

وسجلت روسيا 1028 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و34073 إصابة جديدة.

وفرض رئيس بلدية موسكو أمس الثلاثاء حظرا على مغادرة المنزل مدته أربعة أشهر لمن تزيد أعمارهم على 60 عاما ولم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.