توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة

وقّعت الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة اليوم مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف.

وقد تمت مراسم توقيع مذكرة التعاون في مقر الهيئة العامة لعقارات الدولة بمدينة الرياض، ومثّلها في التوقيع معالي محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، بينما مثّل الهيئة العامة للأوقاف محافظ الهيئة الأستاذ عماد بن صالح الخراشي.

وقد نصّت المذكرة على تسهيل إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها للهيئة العامة للأوقاف، وتسهيل اجراءات منصة إحكام لأوقاف الهيئة والأوقاف الأهلية، إضافة إلى استفادة الطرفين من تبادل معلومات قاعدة البيانات والأنظمة المتوفرة لديهما.

كما سيتم الاستفادة من تجربة هيئة عقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية الخاصة بعقارات الدولة؛ لتطبيقها على أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، والعمل على تعزيز جهود الطرفين في مجال حصر العقارات، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف (شركة أوقاف للاستثمار) وإمكانية الاستفادة من خدمات الشركة فيما يحقق أهداف الطرفين.

ويأتي توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة لعقارات الدولة انطلاقاً من رغبة الطرفين في عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية القطاع الوقفي، وإيجاد الممكّنات المساهمة في تعزيز دور الأوقاف اقتصادياً واجتماعياً، وتحقيق التكامل المنشود لرؤية المملكة 2030.

