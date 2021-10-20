"فيتش" تثبت تصنيف مصر عند +B.. ونظرة مستقبلية مستقرة

قالت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى أن تصنيف مصر عند +B، والنظرة مستقبلية لمصر مستقرة، كما تتوقع استئناف تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 ، وتقول أن مصر تتمتع بمرونة كبيرة في التمويل، بحسب "رويترز"

وأضافة الوكالة أن النمو الاقتصادي في مصر فاق النمو في الغالبية العظمى من الدول طوال الجائحة واذا استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم المتواضعة الخاصة بكورونا حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.

والجدير بذكر أن الجائحة عرقلت اتجاه خفض ديون مصر الذي استمر عامين والمالية العامة تظل موطن ضعف رئيسيا بالتصنيف



