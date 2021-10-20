سوق الأسهم السعودية يغلق أعلى مستوى 11900 نقطة لأول مرة منذ 2006

أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي "تاسي" ،اليوم الأربعاء، أعلى مستوى 11900 نقطة لأول مرة منذ عام 2006، لينهي الجلسة عند مستوى 11903.7 نقطة.

كان المؤشر قد أغلق في 11 يوليو 2006 عند مستوى 12260.6 نقطة.

وارتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.94 في المائة، ما يعادل 111.2 نقطة عند الإغلاق.

وتواصل سوق الأسهم السعودية ارتفاعاتها منذ مطلع العام بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والإعلان على انفاق حكومي تريليوني، ومشروعات حكومية ضخمة.

وبلغت قيمة التداول خلال الجلسة 7.25 مليار ريال، عبر 189.75 مليون سهم، موزعة على 313.2 ألف صفقة.

ودعم الارتفاع اليوم القطاع البنكي، حيث صعد سهم مصرف الراجحي لأعلى مستوى منذ 2006 ليغلق عند 141.2 ريال، مرتفعا بنسبة 1.6 في المائة، وارتفاع سهم سابك 2 في المائة عند 133.6 ريال، والبنك الأهلي بنسبة 0.6 في المائة، وبنك الرياض 4.4 في المائة.

وأغلقت شركة واحدة بالنسبة العليا (سبكيم العالمية) بعد تحولها من الخسائر للأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مسجلة أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 46.95 ريال.

كما ارتفع سهم بترورابغ 8.2 في المائة، وبي سي أي 4.9 في المائة.

بينما تصدر التراجعات سهم أمانة للتأمين بنسبة 3.2 في المائة، ومهارة 2.9 في المائة، ومس 2.7 في المائة والخبير ريت 2.6 في المائة.