رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يبحث مع النائب العام تطوير التعاون

استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه تطوير التعاون القائم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" والنيابة العامة، ومراجعة الأهداف المشتركة بين الجانبين في سبيل حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.