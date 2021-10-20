وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع لجنة التعاون الصناعي لدول الخليج

رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ 48 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد اليوم في مدينة المنامة بمملكة البحرين.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة في دعم وتنمية الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تسخير جميع الجهود لدعمه، وتكامل أدوار دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية صناعتها الوطنية.

كما بحثت اللجنة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الصناعي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وناقشت دور اللجنة في تشجيع الصناعة في دول المجلس والتغلب على التحديات والعقبات التي تواجهها، وما توليه دول المجلس من اهتمام بتنمية القطاع الصناعي وأثر ذلك في نجاح إستراتيجياتها الوطنية والقطاعية.