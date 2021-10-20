"المتقدمة" توزع 140.7 مليون ريال أرباح عن الربع الثالث

أعلنت مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات الموافقة على توزيع 140.7 مليون ريال أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من 2021.

وبينت الشركة عبر بيان في "تداول" أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 216.4 مليون سهم بحصة توزيع 0.65 ريال للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في 11 نوفمبر والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يكون تاريخ التوزيع يوم 21 نوفمبر.

وأوضحت "المتقدمة" أن بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فإن الأرباح التي تدفعها لهم الشركة ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.