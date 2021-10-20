"سبكيم" تربح مليار ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 10000 %

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) تحقيق 1.03 مليار ريال صافي ربح في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 10,2 ألف في المائة عن نفس الربع من 2020.

ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والايثانول والايثلين والبروبان، بالأضافة الى ذلك ارتفعت حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة كما انخفضت التكاليف التمويلية.