بسبب الجائحة .. الدور الأخير لتصفيات كأس آسيا 2023 بنظام التجمع

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم أن الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 سيقام بنظام مجموعة من دور واحد بدلا من النظام المفترض بإقامة مباريات ذهاب وإياب وستقام في أماكن مجمعة بسبب الجائحة. ومن المقرر إقامة كأس آسيا في الصين من 16 يونيو وحتى 16 يوليو 2023.

وقال الاتحاد الآسيوي "اللجنة التنفيذية اتخذت هذا القرار بعدما أخذت في الاعتبار تحديات الجائحة مع وضع الأولوية لسلامة عناصر اللعبة وأن مباريات الدور الأخير من التصفيات ستقام في 8 و 11 و 14 يونيو 2022 وسننتظر طلبات المدن لاستضافة هذه المباريات. وستقام كأس آسيا 2023 بمشاركة 24 منتخبا.