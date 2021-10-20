للتركيز على البناء في العالم الافتراضي .. "فيسبوك" تعتزم تغيير اسمها بنهاية أكتوبر

تعتزم شركة "فيسبوك" عملاق شركات التواصل الاجتماعي تغيير اسمها الأسبوع المقبل بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" اليوم مستشهدا بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر.

وقال الموقع إن مارك زكربيرج رئيس "فيسبوك" التنفيذي يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر (كونيكت) السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.

وأضاف أن إعادة التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل إنستجرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها. وقالت فيسبوك إنها لا تعلق على شائعات أو تكهنات.