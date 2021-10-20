«نمو» تضيف 532 نقطة بتداولات قيمتها 39 مليون ريال

أضافت السوق الموازية «نمو» 532 نقطة لتغلق عند 24368 نقطة بارتفاع نحو 2.2 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 54 في المائة بنحو 14 مليون ريال لتصل إلى 39 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 99 ألف سهم لتصل إلى 464 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 10 في المائة بنحو 167 صفقة لتصل إلى 1885 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 12 في المائة ليغلق عند 325 ريالا، يليه سهم "الناقول" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 175 ريالا، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بنحو 1.4 في المائة ليغلق عند 273.80 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "سمو" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 64 ريالا، يليه سهم "بنان" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 57.90 ريال، وحل ثالثا سهم "موبي" بنحو 1.1 في المائة ليغلق عند 122.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 13 مليون ريال، يليه سهم "أسمنت الرياض" بقيمة 6.9 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بقيمة ستة ملايين ريال.