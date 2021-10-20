إنتاج ليبيا من النفط الخام يقترب من مستويات 2011

بلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.3 مليون برميل يوميا، مقتربا من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا الذي كانت تنتجه البلاد قبل 2011.ووفقا لـ"رويترز" قالت وزارة النفط الليبية، أمس: إن الوزير أوقف مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل مجددا، بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية في إطار خلاف قد يقوض جهود إعادة بناء قطاع النفط.تضرر إنتاج النفط الليبي بسبب الصراعات وهو مصدر مهم للدخل في البلاد، لكن الإنتاج بدأ في الانتعاش ببطء مع عودة مظاهر الاستقرار.ونقلت الوزارة على صفحتها في "فيسبوك" عن الوزير قوله: إن صنع الله أوقف عن العمل بسبب "عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية" ولم تحدد نوع المهمة.وقال عون: إن صنع الله لم ينقل الشؤون الإدارية السيادية من المؤسسة إلى الوزارة وأضاف أنه سيجري التحقيق في أفعاله.وقال مكتب الإعلام في المؤسسة الوطنية للنفط في تصريح لـ"رويترز": إن المؤسسة "تعمل وفق صحيح القانون" وتحت إشراف الحكومة. وأضاف البيان "وقد سبق أن حدث هذا الموضوع وحكومة الوحدة الوطنية اتخذت القرار الصحيح، الذي يحمي المؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الليبي".وكان عون قد أعلن وقف صنع الله عن العمل في آب (أغسطس). وفي أيلول (سبتمبر) قالت المؤسسة: إن رئيس الوزراء ألغى القرار وأشارت إلى "الجهود لمعالجة الخلافات بين الطرفين".وقالت مصادر من قطاع النفط: إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة استمر في القيام بمهام وظيفته خلال هذه الفترة.