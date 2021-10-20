موسكو لواشنطن: تطالبوننا بزيادة الغاز لأوروبا وتعارضون «نورد ستريم 2»

انتقد أليكسي أوفيرتشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الأمريكيين، وقال: إنهم يحثون موسكو على زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، بينما يعارضون في الوقت نفسه مشروع خط نقل الغاز "نورد ستريم - 2"

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عنه القول، "الزملاء الأمريكيون يحثون روسيا على زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا.. إنهم مهتمون باستقرار أوروبا". وأضاف هذا حقهم، ولم لا. يقولون، إذا ما قمتم ببيع مزيد من الغاز لأوروبا، فإنكم سترسلون إشارة واضحة مفادها أنكم لا تستخدمون الغاز كسلاح... لكنهم في الوقت نفسه يعارضون نورد ستريم - 2".

وأضاف أوفيرتشوك، الذي زار الولايات المتحدة أخيرا، أنه حاول إطلاع الأمريكيين على الموقف الروسي فيما يتعلق بتقييم أسباب اهتزاز سوق الغاز في أوروبا، وكذلك وجهة نظر البلاد بشأن نورد ستريم -2 وقال، "لدينا موقفنا، ولديهم موقفهم. وهذا أمر عادي".

وتعرض خط الأنابيب على مدار أعوام لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية التي ترى أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.

ومن المقرر أن يقوم الخط بنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عبر مسار يمر أسفل بحر البلطيق، على غرار خط نورد ستريم الحالي.

وألغت الحكومة التشيكية ضريبة القيمة المضافة مؤقتا على الكهرباء والغاز مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وزارة المالية أمس، أنه لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء أو الغاز في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر).

وقالت إلينا شيلروفا، وزيرة المالية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: إن هذا الإجراء يأتي ردا على "وضع غير عادي للغاية". ولا تزال هذه الخطوة بحاجة إلى موافقة المفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن تكلف هذه الخطوة الخزينة التشيكية نحو 78.5 مليون يورو بما يعادل 91.19 مليون دولار شهريا.

كما تعتزم الحكومة، التي يرأسها أندريه بابيش رئيس الوزراء الشعبوي، إدخال تعديلات قانونية من شأنها أن تعفي بشكل دائم إمدادات الكهرباء والغاز من ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام المقبل.