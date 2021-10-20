فولاريس.. أول شركة طيران تقبل الدفع بالـ"بيتكوين" في السلفادور

قال رئيس السلفادور نجيب بو كيلة اليوم الثلاثاء إن شركة الطيران المنخفض التكلفة فولاريس ستقبل العملة المشفرة بتكوين، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم تفعل هذا.

واعتمدت السلفادور الشهر الماضي بتكوين كعملة قانونية.

وقالت فولاريس في بيان إنها تعمل لإعطاء العملاء في البلد الواقع في أمريكا الوسطى خيار الدفع بالعملة الرقمية عن خدمات في المطار، وذلك بحسب رويترز.