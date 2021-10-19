الذهب يلاقي دعما من تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية .. ترقب انتهاء التحفيز

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزينة الأمريكية، ما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس على الرغم من اتجاه بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي.وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1776.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1778.20 دولار للأوقية.وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين ما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.وتراجعت عوائد سندات الخزينة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، ما خفض تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.وقال نيكولاس فرابيل المدير العام العالمي في إيه.بي.سي بولين "على الرغم من أن الذهب مقيد داخل نطاق محدود، فإنه عندما يتجاوز 1760 دولارا قد يرتفع إلى 1782 دولارا وربما إلى 1800 دولار"، مضيفا أن النزول دون 1759 دولارا قد يدفعه إلى ما بين 1737 دولارا و1741 دولارا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 23.53 دولار للأوقية.وزاد البلاتين 1.5 في المائة إلى 1050.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.8 في المائة إلى 2051.22 دولار.وتتوقع شركة تعدين الذهب الأسترالية سنتامين وصول إنفاقها الرأسمالي خلال العام المالي الحالي ككل إلى 225 مليون دولار.كما تتوقع الشركة وصول التكلفة النقدية للإنتاج إلى ما بين 800 و900 دولار للأوقية من الذهب.ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان الشركة القول إنها تتوقع وصول إجمالي إنتاجها من الذهب خلال العام الحالي إلى ما بين 400 و430 ألف أوقية.كما تتوقع وصول إنتاجها من الذهب خلال الربع الثالث إلى 103546 أوقية بزيادة نسبتها 3.3 في المائة عن الربع الثاني.وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 182.9 مليون دولار من خلال بيع 103514 أوقية بمتوسط سعر قدره 1764 دولارا للأوقية.إلى ذلك، انخفض الدولار الذي يعد ملاذا آمنا أمس، إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل عملات رئيسة أخرى وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة، إذ اقتفت الأسهم الآسيوية أثر ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وأيضا في ظل مؤشرات على إمكانية احتواء مشكلات سوق العقارات في الصين.وقفز الدولار الأسترالي الذي يتأثر بالإقبال على المخاطرة شأنه شأن اليوان الصيني.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، إلى مستوى متدن بلغ 93.641 للمرة الأولى منذ 28 أيلول (سبتمبر)، لينزل عن نطاق تحركاته في الآونة الأخيرة. وكان متراجعا في أحدث تعاملات 0.26 في المائة إلى 93.690.وقفز اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.4105 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ 16 حزيران (يونيو)، فيما وصل في التعاملات الخارجية إلى 6.3975، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 16 حزيران (يونيو).وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7474 دولار للمرة الأولى منذ الثالث من أيلول (سبتمبر)، حتى بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في أيلول (سبتمبر) الذي أظهر أن صانعي السياسة قلقون من أن التشديد النقدي قد يضر بسوق العمل.وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3778 دولار لأول مرة منذ 17 أيلول (سبتمبر). وارتفع اليورو إلى 1.1658 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 29 أيلول (سبتمبر).وحتى مقابل الين الملاذ الآمن أيضا، تراجع الدولار 0.3 في المائة إلى 113.975، ليزداد نزولا عن أعلى مستوى في ثلاثة أعوام تقريبا عند 114.47 الذي لامسه الجمعة.وارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.7149 دولار للمرة الأولى منذ 14 أيلول (سبتمبر).