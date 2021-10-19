الصين تواجه انقطاع الكهرباء برفع إنتاج الفحم 6 % .. الاقتصاد يتمتع بالقدرة على الصمود

أعلنت السلطات الصينية، أن البلد أصبح جاهزا لزيادة إنتاج الفحم بنحو 6 في المائة في مواجهة انقطاع التيار الكهربائي حتى مع بلوغ الإنتاج اليومي للفحم أعلى مستوياته.وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان إن 153 منجما سمح لها منذ الشهر الماضي بزيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 220 مليون طن سنويا، ما سيزيد بـ5.7 في المائة من إنتاج الفحم بعد أن وصل الإنتاج الإجمالي في الصين إلى 3.84 مليار طن العام الماضي، علما بأن الصين هي أكبر منتج للفحم عالميا وأكثر دولة ملوثة في الوقت عينه.وأوضحت اللجنة، أن هذه الخطوة اتخذت من أجل "ضمان توفير الفحم خلال الشتاء والربيع المقبلين"، مضيفة أن من المتوقع، أن يزداد الإنتاج من هذه المناجم بمقدار 50 مليون طن في الربع الحالي من العام.ولفتت اللجنة أيضا إلى أن الإنتاج اليومي من الفحم وصل أخيرا إلى رقم قياسي هو 11.5 مليون طن، علما بأن الرئيس الصيني شي جينبينج وعد بأن بلده سيخفف من الانبعاثات الملوثة بحلول عام 2030. ويوفر الفحم نحو 60 في المائة من إنتاج الكهرباء في الصين.وواجهت الصين في الأسابيع الأخيرة انقطاعا في الكهرباء عطل الإنتاج الصناعي في مناطق عدة وقيل إن أسبابه متعلقة بانتعاش الدورة الاقتصادية العالمية التي تضغط على المعامل في الصين، إضافة إلى قيود الإنتاج المفروضة للمحافظة على المناخ وتنظيم أسعار الكهرباء. وأعلنت الحكومة أخيرا تحريرا جزئيا لأسعار الكهرباء المبيعة للصناعيين.وفيما سيقام مؤتمر الأطراف كوب26 في جلاسكو الشهر المقبل، وعد الرئيس شي جينبينج في منتصف أيلول (سبتمبر)، أن بلاده لن تبني محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج.ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المسؤول عن سياسة المناخ بالاتحاد الأوروبي، أن العودة إلى استخدام الطاقة غير النظيفة المولدة من الفحم أثناء أزمة الطاقة الحالية "ليس تحركا ذكيا"، وينبغي للأسواق أن تنتهز الفرصة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.وأدى التعافي الصناعي الجماعي هذا العام في أعقاب أزمة فيروس كورونا إلى قفزة في الطلب وفي أسعار الطاقة حول العالم.وفي أوروبا، شجع صعود أسعار الغاز مزيدا من شركات المرافق على التحول إلى الفحم لتوليد الكهرباء، بينما تحاول المنطقة إقناع الدول الأعضاء بإنهاء استخدام الوقود الملوث للبيئة.وفي آسيا، قفز الطلب على الفحم من أسواق عملاقة، مثل الصين والهند، بينما تتعافى اقتصادات المنطقة بعد تراجعات كبيرة أثارتها الجائحة.وقال فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية أثناء زيارة إلى إندونيسيا "ستكون مأساة إذا بدأنا أثناء هذه الأزمة بالاستثمار مجددا في الفحم، وهو مصدر للطاقة لا مستقبل له وملوث للبيئة بشدة".وفي سياق الاقتصاد الصيني، قال لو جونجي المتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، في إفادة صحافية إن نمو الاقتصاد الصناعي الصيني خلال الربع الأخير من هذا العام سيتأثر بقاعدة أعلى تم تسجيلها قبل عام بعد تباطؤ في الربع السابق.ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن لو القول إن اتجاه التعافي المطرد للقطاع الصناعي لم يتغير، حيث لا يزال اقتصاد البلاد يتمتع بالقدرة على الصمود.وأشار إلى أن الصين ستحافظ على نمو قطاعي الصناعة والمعلومات في نطاق معقول.وقال مسؤول آخر في الوزارة، يدعى تشاو تشيجو، إن الصين ستعزز التفتيش على متاجر التطبيقات على الإنترنت وتبدأ حملة لمدة نصف عام لتحسين تجربة المستخدم على التطبيقات.وفي شأن متعلق بالاقتصاد الصيني، نقل متحدث باسم شاومي كورب أمس عن لي جون الرئيس التنفيذي، إن شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية ستنتج سياراتها الخاصة بكميات كبيرة في النصف الأول من 2024.وكانت وسائل إعلام محلية، هي أول من أورد تلك التصريحات التي جاءت خلال فعالية للمستثمرين، وأكدتها الشركة لاحقا.كما نشر تشانج تسي يوان، مدير قسم التسويق العالمي في شاومي، تلك الأنباء عبر حسابه الرسمي على ويبو.ويمثل هذا الموعد الهدف الكبير التالي لقسم السيارات الكهربائية الوليد في الشركة، الذي أعلنته شاومي رسميا في وقت سابق من العام الجاري.وقفز سهم شاومي 5.4 في المائة إلى 22.50 دولار هونج كونج، وهي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ 12 أيار (مايو)، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.كانت شاومي قد قالت في آذار (مارس) إنها ستلتزم باستثمار عشرة مليارات دولار في قسم جديد للسيارات الكهربائية على مدى الأعوام العشرة المقبلة. وأكملت الشركة التسجيل التجاري لوحدتها الكهربائية في أواخر آب (أغسطس).وكثفت الشركة عمليات التوظيف بالوحدة، غير أنها لم تكشف بعد عما إذا كانت ستنتج السيارات بشكل مستقل أو من خلال شراكة مع شركة تصنيع سيارات قائمة.