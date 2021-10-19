خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لرئيس جنوب السودان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، رسالة خطية، للرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم في جنوب السودان علي بن حسن جعفر، خلال استقبال له بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا.

وأشاد الرئيس سلفاكير، بالعلاقات مع المملكة، مؤكداً حرصه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها، منوها بدور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة.

بدوره أكد السفير، حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.

