جامعة "المؤسس" تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء 

اطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة عمادة شؤون الطلاب للأشخاص من ذوي الإعاقة فعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء، بمشاركة جمعية إبصار وذلك صباح اليوم الثلاثاء وذلك بالميدان الأكاديمي بعمادة شؤون الطلاب.

وشملت الفعاليات ورشة تدريبية على مهارات استخدام العصا البيضاء كما اقيمت مسابقة مسار ذوي الإعاقة البصرية" بمشاركة أشخاص من غير ذوي الإعاقة البصرية وتهدف المسابقة إلى تعريف المبصرين والمجتمع بالتحديات التي تواجه المكفوفين أثناء تحركهم سواء بالعصا أو من غيرها، كذلك توعيهم بأهمية العصا البيضاء لذوي الإعاقة البصرية، وتسهيل تنقلهم من خلال المشاريع المبتكرة والوسائل الحديثة، وقام الطلاب بتجربة السير لمسافات محددة بالعصا البيضاء وهم مغمضوا الأعين باستخدام قناع مخصص للمسابقة.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الجامعة تحتفي هذا اليوم باليوم العالمي للعصا البيضاء وتسعى لتحقيق بيئة تعليمية يتساوى فيها الجميع بغض النظر عن اختلاف قدراتهم الجسدية والحسية، حيث عملت على تحسين البيئة للطلاب من ذوي الإعاقة وقدمت أفضل الخدمات من خلال مشروع سهولة الوصول وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من أخذ مكانهم المناسب في المجتمع.

من جانبه بين وكيل العمادة للأشخاص من ذوي الإعاقة الدكتور وجدي وزان أن العالم يحتفي يوم 15 اكتوبر من كل عام باليوم العالمي للعصا البيضاء وتهدف فعاليات احتفاء الجامعة الى استشعار الاشخاص من غير ذوي الإعاقة بالمعاناة التي يواجهها المكفوفين وأن يكونوا أكثر تعاون في الحياة اليومية، من دون نظرة العطف أو الشفقة، بالإضافة إلى حمد الله على نعمة البصر بشكل كبير.

وأفاد "وزان" أن وكيل عمادة شؤون الطلاب للأشخاص من ذوي الإعاقة تسعى إلى تقديم خدمات نوعية وباستخدام تقنيات متعددة سواء على مستوى الوصول للمباني والكليات ومرافق الجامعة وتنقل بينها بكل يسر وسهولة أو على مستوى التعليم الأكاديمي، وتحقق للجامعة بفضل من الله العديد من المنجزات وقفزات قفزات نوعية، خلال الأعوام الماضية وتكللت هذه الجهود بتحقيق جائزة الزيرو بروجكت العالمية.