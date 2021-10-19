أكسل شبرينجر الألمانية تستحوذ على بوليتيكو الأمريكية

أعلنت مجموعة أكسل شبرينجر الألمانية الإعلامية في برلين اليوم إتمام صفقة الاستحواذ على مجموعة بوليتيكو الأمريكية الإعلامية.



وقالت المجموعة الألمانية إن "الصفقة تمت بنجاح بعد الحصول على كل التصاريح اللازمة من السلطات المعنية وطبقا لشروط الاتفاق المعلن في أواخر أغسطس الماضي".



وبموجب الصفقة، أصبحت شبرينجر مالكة لبوليتيكو بنسبة 100%، وقد اشترت المجموعة الألمانية بوليتيكو من مؤسسها روبرت أولبريتون، ولم يتم الإعلان عن مبلغ الشراء، وتعد أهم منتجات المجموعة الأمريكية العلامة الصحفية الرقمية التي تحمل نفس اسم المجموعة وتعتني بالدرجة الأولى بإعداد التقارير السياسية.



وتسعى شبرينجر إلى تحقيق نمو أقوى في أعمالها الرقمية، وحسب تصريحات شبرينجر، فإن الاستحواذ على المجموعة الأمريكية يمثل أكبر صفقة شراء لشركة في تاريخ المجموعة الألمانية، وترى شبرينجر في الولايات المتحدة سوقا للنمو.



وعن الصفقة، قال رئيس شبرينجر، ماتياس دوبفنر: "دائما ما كان لدينا اعتقاد راسخ بأن من الممكن أن تكون هناك نماذج أعمال ناجحة للصحافة الرقمية"، مشيرا إلى أن بوليتيكو مثال رئيسي على هذا والنمو القوي والربحية العالية مع قاعدة المبيعات المتنوعة تثبت نجاح الشركة، وسنعمل معا على المضي قدما في زيادة إمكانات النمو لدى بوليتيكو وتوسيع نطاق العرض على المستوى الدولي.



وتمتلك مجموعة أكسل شبرينجر الألمانية عددا من كبريات وسائل الإعلام الألمانية، مثل صحيفة بيلد الأوسع انتشارا وصحيفة فيلت، ومحطة تلفزيون فيلت.