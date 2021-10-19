معارضو لقاح كورونا: اقبضوا على بيل جيتس

احتشد متظاهرون في لندن حول سيارة واغلقوا الطريق المؤدى الى داونينج ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني مساء أمس، وهتف بعضهم "اعتقلوا بيل جيتس" وحملوا لافتات تعارض لقاحات كورونا.

كان جيتس في العاصمة البريطانية لتناول العشاء مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي دعا شخصيات تجارية تتمتع بنفوذ في العالم إلى حدث سيساعد في تعزيز المصالح البريطانية على الصعيد الدولي.

وتظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يضربون سيارة قادمة، في محاولة للنظر من خلال نوافذها الملونة بينما كانت الشرطة تقاتل الحشد وذلك بحسب "نيوزويك".

ورافقت الشرطة السيارة في النهاية إلى مدخل اخر لداونينج ستريت. ومن غير المعروف من كان في السيارة.

بدأت المظاهرة في وقت متأخر من بعد ظهر أمس ونمت في وقت لاحق من المساء.

ونحو الساعة 6 مساء بتوقيت لندن، بدا الحشد أكثر تجاذبا، وهم يهتفون بصوت عال. وذكرت صحيفة ديلى اكسبريس أنه إضافة الى الدعوة إلى القبض على جيتس، وصف بعض المتظاهرين أيضا مؤسس ميكروسوفت أنه "قاتل" ورفعوا لافتات التطعيم المناهضة لـ كوفيد - 19.

كان جيتس، وهو واحد من أغنى الرجال في العالم، في قلب نظريات المؤامرة التي لا أساس لها والتي تنطوي على وباء كوفيد – 19 وتطوير لقاح.