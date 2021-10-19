أعلنت الشركة السعودية للأسماك اليوم عن توقيعها بتاريخ 13-03-1443هـ الموافق 19-10-2021م لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) مدتها ستة أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد، بهدف بحث التعاون المستقبلي بخصوص التصنيع والتشغيل التجاري لمصنع الاعلاف للأحياء المائية (تحت الانشاء) التابع للشركة في الحريضة في منطقة عسير.
ولا يوجد أي أثر مالي على القوائم المالية حالياً كما سيتم الإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في حينه.
"الأسماك" توقع مذكرة تفاهم مع "أراسكو" لبحث تشغيل مصنع لأعلاف الأحياء المائية
أعلنت الشركة السعودية للأسماك اليوم عن توقيعها بتاريخ 13-03-1443هـ الموافق 19-10-2021م لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) مدتها ستة أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد، بهدف بحث التعاون المستقبلي بخصوص التصنيع والتشغيل التجاري لمصنع الاعلاف للأحياء المائية (تحت الانشاء) التابع للشركة في الحريضة في منطقة عسير.
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