"الأسماك" ‏توقع مذكرة ‏تفاهم مع "أراسكو" لبحث تشغيل ‏مصنع لأعلاف الأحياء المائية

أعلنت الشركة السعودية للأسماك اليوم عن توقيعها بتاريخ 13-03-1443هـ ‏الموافق 19-10-2021م لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة العربية ‏للخدمات الزراعية (أراسكو) مدتها ستة أشهر من تاريخ التوقيع قابلة ‏للتمديد، بهدف بحث التعاون المستقبلي بخصوص التصنيع والتشغيل ‏التجاري لمصنع الاعلاف للأحياء المائية (تحت الانشاء) التابع للشركة في ‏الحريضة في منطقة عسير.‏

ولا يوجد أي أثر مالي على القوائم المالية حالياً كما سيتم الإعلان عن أي ‏تطورات أو مستجدات في حينه.‏