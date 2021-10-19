الأسهم السعودية ترتفع 0.3% وتغلق قرب 11800 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء وسط مكاسب قادتها أسهم البنوك، رغم جني الارباح الذي طال أسهم البتروكيماويات والطاقة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11792 نقطة مرتفعا 34 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.38 مليار ريال وتركزت على أسهم مصرف الراجحي وأكواباور وكذلك بترو رابغ، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 198.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 341.2 ألف صفقة.



ويأتي ارتفاع السوق بدعم من صعود أسهم البنوك بقيادة سهم مصرف الراجحي المرتفع 3.1 في المائة ليواصل السهم صعوده صوب أعلى مستوى تاريخي له في 2006.

كذلك ارتفع سهم اتحاد اتصالات 2.8 في المائة، بدعم من نمو أرباح الشركة في الربع الثالث والتي بلغت 281 مليون رال وبنمو 56.6 في المائة وكذلك نمو الايرادات 7.4 في المائة.

كما صعدت أسهم 57 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم شمس بواقع 4.3 في المائة، تلاه مصرف الراجحي، ثم مبكو المرتفع 2.9 في المائة.

في المقابل، تراجعت 140 شركة، تصدرها سهم ينساب بعد هبوطه 3.5 في المائة ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بنتائج اعماله للربع الثالث، كذلك تراجع سهم التأمين للعربية والإنماء طوكيو مارين وكذلك بترو رابغ بأكثر من 3 في المائة.

إلى ذلك افتتحت اسمنت اليمامة اليوم إعلانات القطاع للربع الثالث، حيث تراجعت الارباح الصافية 58 في المائة لتصل إلى 40 مليون ريال متأثرة بتراجع الإيرادات بنحو 32 في المائة وعلى أساس سنوي، أغلق سهم الشركة على تراجع 2 في المائة.