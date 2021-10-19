بنك باركليز: معظم موظفينا في أمريكا حاليا عادوا إلى مكاتبهم

تتم حاليا عودة موظفي بنك باركليز إلى مكاتبهم، بصورة جيدة، ولا سيما في نيويورك على الأقل.

وقال المدير التنفيذي للبنك البريطاني، جيس ستالي، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء: "لقد عاد الغالبية العظمى من موظفينا في الولايات المتحدة إلى مكاتبهم".

وأضاف أن الموظفين يجب أن يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى يعودوا إلى مكاتبهم. وفي نيويورك، حصل أكثر من 90 في المائة منهم على اللقاح.

وبينما قال ستالي إن المرونة في العمل "سوف تستمر"، أشار إلى أن هناك زخما متزايدا بشأن عودة الأفراد إلى المكتب.

وقال ستالي: "يرغب الأشخاص في العموم، في العودة إلى المكتب". وأضاف: "عندما يكون هناك ثمانية أشخاص (يتناقشون) من خلال مكالمة عبر تطبيق "زووم"، تسير الامور بصورة جيدة. ولكن عندما يكون هناك ثمانية أشخاص بينهم ستة في المكتب سويا واثنان على "زووم"، فإن الشخصين الموجودين على "زووم" يرغبان في العودة إلى المكتب".