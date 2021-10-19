"جلوبال فاوندريز" تستهدف تقييما عند 25 مليار دولار عند إدراج أمريكي

تستهدف شركة صناعة الرقائق جلوبال فاوندريز، المملوكة لصندوق الثروة السيادي في أبو ظبي شركة مبادلة للاستثمار، تقييما عند نحو 25 مليار دولار في طرحها العام الأولي بالولايات المتحدة.

ففي إفصاح إلى البورصات اليوم الثلاثاء ، حددت جلوبال فاوندريز نطاقا سعريا يتراوح بين 42 و47 دولارا للسهم لطرحها بسوق الأوراق المالية. ويشير الحد الأقصى من النطاق إلى أن الشركة تستهدف جمع حوالي 2.6 مليار دولار.

كانت "رويترز" أول من نشر في أغسطس عن أن جلوبال فاوندريز تقدمت بطلب لطرح عام أولي في نيويورك يمكن أن يقدر الشركة عند نحو 25 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتوج هذا الطرح العام الأولي، وهو أحد أكثر عمليات طرح الأسهم التي تحظى بترقب كبير، عاما قياسيا من عمليات الطرح، بعد أن استفادت العديد من الأسماء الكبيرة الأخرى مثل روبن هود ماركتس وكوينبيس جلوبال وروبلوكس كورب من فورة بأسواق رأس المال في وقت سابق من 2021.

إلى جانب الظهور الأول بالبورصة لشركة صناعة السيارات الكهربائية ريفيان، من المتوقع أن تتصدر جلوبال فاوندريز قائمة الطروحات العامة الأولية التي من غير المعتاد أن تكون مزدحمة في نهاية العام.

وفي أحدث إفصاحاتها، أعلنت جلوبال فاوندريز أيضا زيادة 56 في المائة في إيرادات الربع الثالث من العام، وذلك بدعم الطلب العالمي على الرقائق.

اضطر النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات أكبر مصنعي الرقائق في العالم على زيادة الإنتاج في جميع أنحاء العالم في ظل تبعات جائحة كوفيد-19 الذي تسبب في تأخير نشاط التصنيع.

وفي سبتمبر ، قال الرئيس التنفيذي لإنتل بات جيلسنجر إن الشركة الأمريكية تخطط لاستثمار ما يصل إلى 95 مليار دولار في أوروبا على مدار السنوات العشر المقبلة.