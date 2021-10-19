"جي بي مورجان" تخفض توقعاتها لمبيعات "آيفون"

أصبحت جي بي مورجان اليوم ثاني شركة وساطة في غضون أسبوعين تخفض توقعاتها لمبيعات شركة آبل لأجهزة آيفون خلال موسم العطلات الحاسم حيث أن نقص الرقائق العالمية وإغلاق المصانع في آسيا يلحقان أخيرا بشركة التكنولوجيا العملاقة.

وقلصت جي بي مورجان تقديرات إيرادات أبل من آيفون إلى 63 مليار دولار للربع الأول من العام المالي 2022، وهو ما يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 4 في المائة تقريبا، حسبما قال المحلل ساميك تشاترجي في مذكرة للعملاء.

ووفقا لـ "رويترز" قالت شركة نيدهام الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن يصل إجمالي شحنات آيفون 13 إلى 80 مليون وحدة في الربع الأول من العام المقبل، وخفضت تقديراتها لموسم العطلات بمقدار 10 ملايين وحدة، مشيرة إلى قضايا سلسلة التوريد بما في ذلك نقص الرقائق.

وبالنسبة للربع الأخير من هذا العام، تتوقع جي بي مورجان أن تحقق هواتف آيفون إيرادات بقيمة 46 مليار دولار بعد بيع 58 مليون وحدة، وهو ما يزيد بشكل هامشي عن توقعات "وول ستريت" البالغة 41 مليار دولار.