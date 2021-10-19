السودان : مخزون القمح يكفي الخرطوم لأسبوعين فقط .. ومساع لشراء 200 ألف طن

قال وزير التجارة والتموين في السودان إن مخزون القمح حاليا يكفي حاجة العاصمة الخرطوم لأسبوعين. وتحدث عن مساع لشراء كميات من القمح المحلي. وتشهد الخرطوم وولايات البلاد نقصا حادا في الخبز بخروج 80% من المخابز عن دائرة الإنتاج ما أدى إلى عودة طوابير الخبز بشكل لافت.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن علي جدو القول طهناك كميات من إنتاج القمح المحلي تقدر بـ 200 ألف طن من أصل 600 ألف طن جملة الإنتاج من الموسم الماضي تجري تحركات لشرائها". وتابع "لدينا تفاهمات مع وزارة المالية والشركات لشراء القمح المحلي كما أن المطاحن بإمكانها الشراء من الإنتاج المحلي أيضا".

وتسبب إغلاق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين منذ شهر مرافق حيوية في شرق السودان تشمل الميناء الرئيسي لصادرات وواردات البلاد إلى جانب الطريق الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم فى تجدد الأزمات لاسيما الوقود والخبز إلى جانب ارتفاع أسعار العديد من السلع.