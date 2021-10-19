استراليا : استضافة الأولمبياد للمرة الثالثة قد تكلفنا 3.7 مليار دولار

قال وزير الرياضة الأسترالي اليوم إن تكلفة استضافة أولمبياد برزبين 2032 من المرجح أن تصل إلى 3.72 مليار دولار وفقا للتقديرات لكن حكومة أستراليا ستضمن إنفاق هذا المبلغ بحكمه حيث وعدت بالمساهمة في 50% من تكاليف استضافة أستراليا الألعاب الصيفية للمرة الثالثة.

وقال ريتشارد كولبيك لمحطة (4 بي سي) "من المحتمل أن نصل إلى هذا الرقم عند الأخذ بالاعتبار البنية التحتية لوسائل المواصلات وللألعاب". وأضاف أنه فوجئ بعض الشيء من إعلان حكومة كوينزلاند الأسترالية أنها ستنفذ تجديدات في ملعب جابا للكريكيت في برزبين مقابل مليار دولار.

ويكون من الصعب عادة تقدير تكلفة استضافة الألعاب حيث اعتادت المدن التي تستضيف الأولمبياد أن تستغل الحدث لتجديد البنية التحتية بصفة عامة.

وكان منظمو أولمبياد بكين قالوا إن الأرباح التشغيلية بلغت مليار يوان (155.93 مليون دولار) من استضافة ألعاب 2008 لكن قدرت تكلفة استضافة المدينة ويتضمن ذلك بناء مطار جديد وقطار كهربائي تحت الأرض وإغلاق المصانع حوالي 40 مليار دولار.