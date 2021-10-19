"موبايلي" تربح 281 مليون ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 26.5 %

أعلنت شركة إتحاد إتصالات "موبايلي" عن تحقيق صافي ربح 281 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بارتفاع 26.5 % عن نفس الفترة من 2020.

ويعود السبب للارتفاع لمواصلة موبايلي تحسين إيراداتها حيث بلغت 3,606 مليون ريال للربع الثالث من 2021 بالمقارنة مع 3,355 مليون ريال في الربع المماثل من 2020 بارتفاع 7.48% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال ونمو قاعدة الألياف الضوئية إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

كما بلغ إجمالي الربح 2,186 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقارنة بـ 2,056 مليون ريال في الربع المماثل من 2020 بارتفاع 6.33% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة في الإيرادات.

ونجحت موبايلي في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,389 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 بالمقارنة مع 1,349 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بتحسن 2.98% ويعود ذلك إلى الزيادة في إيرادات الشركة.

بينما بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) 38.5 % في الربع الثالث من 2021 بالمقارنة مع 40.2% في الربع المماثل من العام السابق.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من 2021 بنسبة 18.84% لتصل إلى 423 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية قدرها 356 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

كما انخفضت مصاريف التمويل للربع الثالث لتصل إلى 125 مليون ريال بالمقارنة مع 134 مليون ريال للربع الثالث من العام السابق بانخفاض 6.36%. وبلغ مصروف الزكاة للربع الثالث 18 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 3 مليون ريال للربع المماثل من 2020.