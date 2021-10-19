الأسهم الأمريكية تهبط بمخاوف التضخم .. و«الأوروبية» تتأثر بارتفاع أسعار السلع الأولية

هبطت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" عند الافتتاح أمس، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، في حين غذى استمرار صعود أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر داو جونز الصناعي 73.74 نقطة بما يعادل 0.21 في المائة إلى 35221.02 نقطة.وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 7.65 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4463.72 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 57.60 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 14839.74 نقطة.من جهة أخرى، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس، بعد أن زاد ارتفاع أسعار السلع الأولية المخاوف التي أثارتها أزمة طاقة متفاقمة، في حين أبقت بيانات أسبوعية ضعيفة من الصين المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بعد أن ساعدت بداية متفائلة لموسم الأرباح الفصلية في الولايات المتحدة وأوروبا المؤشر القياسي، الجمعة، على تسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ آذار (مارس).وهبط سهم "فيليبس" الهولندية للتكنولوجيا الصحية 2.3 في المائة بعد أن خفضت توقعاتها للنمو مع تأثر أرباحها للربع الثالث بفعل استدعاء ضخم لأجهزة التنفس ونقص في المكونات الإلكترونية.وكانت شركات التعدين والنفط والغاز الأوروبية من بين الرابحين القلائل مع ارتفاع العقود الآجلة للخام متجاوزة 85 دولارا للبرميل وصعود أسعار المعادن.وصعد سهم متاجر التجزئة البريطانية على الإنترنت "هت جروب" 9.5 في المائة بعد أن قالت "إنها ستتخلص من (السهم الذهبي) لمؤسسها، وتسعى إلى إدراج ممتاز بعد انخفاض أسهمها الأسبوع الماضي".وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف أمس، إذ جنى المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع الأخير غير أن صانعي السيارات حققوا مكاسب بعد أن ألمحت شركة تويوتا موتور إلى أنها ربما تحقق هدفها للإنتاج للعام بأكمله، على الرغم من نقص الرقائق.وتوخى المستثمرون الحذر أيضا مع تنامي حالة عدم اليقين إزاء اقتصاد الصين، حيث تكافح شركة العقارات المثقلة بالديون "تشاينا إيفرجراند جروب" من أجل بقائها في ظل تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث.وانخفض مؤشر نيكاي 0.15 في المائة ليغلق عند 29025.46 بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع الأسبوع الماضي.وقال هيرويوكي أوينو؛ كبير المحللين في "سوميتومو ميتسوي تراست" لإدارة الأصول، "يرغب كثير من المستثمرين في جني الأرباح عندما يتجاوز مؤشر نيكاي 29 ألفا. أشعر أنهم قلقون أيضا من مشكلات (إيفرجراند) قبل الموعد النهائي لتفادي التخلف عن السداد".وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المائة ليغلق عند 2019.23 لكن مؤشر توبكس لصناعة معدات النقل ارتفع 1.86 في المائة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2015.وارتفع سهم "تويوتا موتور" 2.22 في المائة بعد أن خفضت الشركة إنتاجها العالمي المقرر لتشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة تصل إلى 15 في المائة بسبب استمرار النقص في الرقائق، لكنها أشارت إلى أنها ستزيد الإنتاج بدءا من كانون الأول (ديسمبر) التزاما بأحدث أهداف الإنتاج للعام بأكمله.كما زاد سهم "سوزوكي موتور" 2.43 في المائة وسهم "سوبارو" 1.95 في المائة. وارتفع سهم شركة تصنيع قطع غيار السيارات دنسو 3.16 في المائة على خلفية ضعف الين.