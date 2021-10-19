الأسهم السعودية تتراجع بعد 4 جلسات رابحة .. و«التأمين» يحقق أفضل أداء يومي في شهرين

تراجعت الأسهم السعودية عقب أربع جلسات رابحة لتغلق عند 11758 نقطة فاقدة 15 نقطة بنحو 0.13 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بنحو 0.43 في المائة، ليغلق عند 1618 نقطة، وجاء التراجع على الرغم من ارتفاع أكثر القطاعات والأسهم، إلا أن هبوط قطاعي "المواد الأساسية" و"المصارف" ضغط على المؤشر العام.وأتى التراجع بعدما وصلت السوق إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير) 2008، فيما جاء الإغلاق عند مستوى قريب من الافتتاح؛ ما يجعل السوق في حركة تميل للحياد. وفي جلسة اليوم ستكشف حركة السوق أكثر اتجاهها لبقية الأسبوع، وفي حال العودة للربحية ستكون السوق أكثر قربا لتحقيق أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2006. وشهدت السوق تحركا لافتا من قطاع التأمين، الذي حقق أفضل أداء يومي منذ شهرين مع تصدر شركاتها قائمة الأكثر ارتفاعا، ويتداول القطاع بمكررات ربحية تقل عن السوق، وذلك بأداء مرتفع منذ مطلع العام بنحو 16 في المائة مقابل 35 في المائة للسوق، ما يجعل السيولة، التي تبحث عن المكاسب السريعة وتبحث عن أسعار تقل عن معدلات السوق، تتجه إليها.أداء المؤشر العامافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11759 نقطة، لم يحقق أي مكاسب تذكر ليسجل أدنى نقطة عند 11707 نقاط فاقدا 0.56 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11758 نقطة فاقدا 15 نقطة بنحو 0.13 في المائة. وتراجعت السيولة 5 في المائة بنحو 381 مليون ريال لتصل إلى 7.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 25 مليون سهم لتصل إلى 193 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 1 في المائة بنحو 3.6 ألف صفقة لتصل إلى 337 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 2.7 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "المواد الأساسية" بنحو 1.3 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.87 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 780 مليون ريال، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 10 في المائة بقيمة 729 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "التأمين العربية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 41.60 ريال، يليه سهم "أمانة للتأمين" بنحو 8.6 في المائة ليغلق عند 52.20 ريال، وحل ثالثا سهم "عناية" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 38.15 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ينساب" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 80 ريالا، يليه سهم "سبكيم العالمية" بنحو 2.3 في المائة، ليغلق عند 43.55 ريال، وحل ثالثا سهم "الخزف السعودي" بنحو 2.2 في المائة، ليغلق عند 57.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أكوا باور" بقيمة 621 مليون ريال، يليه سهم "كيان السعودية" بقيمة 294 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 232 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية