«غازبروم» تفند الاتهامات: توريدات من الغاز إلى الخارج ارتفعت على نحو ملحوظ

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة أن توريداتها من الغاز إلى الخارج خلال الشهور التسعة ونصف شهر الماضية، ارتفعت على نحو ملحوظ.وأوضحت الشركة أمس أن حجم ما وردته إلى ألمانيا وحدها خلال الفترة المشار إليها ارتفع 28.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وحسب ما أعلنته الشركة، فقد وصل إجمالي توريدات الغاز إلى خارج الجمهورية السوفياتية السابقة في الفترة المشار إليها إلى 152.2 مليار متر مكعب بارتفاع بمقدار 17.6 مليار متر مكعب (13.1 في المائة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويأتي نشر "غازبروم" هذه البيانات في ظل نقاش حول ارتفاع أسعار الغاز، وكانت روسيا قد نفت أخيرا اتهامات غربية بأنها تسيء استخدام هيمنتها على السوق لرفع الأسعار.وكان روبرت هابيك رئيس حزب الخضر الألماني قد طالب الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها بالتحدث مع موسكو حول توريدات الغاز الروسية، وقال في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون الألماني "إيه آر دي" أمس الأول إن أسعار الغاز المرتفعة أثارت قلق الناس عن حق.وأضاف هابيك:" نحن نعتمد على روسيا، وروسيا تقلص توريدات الغاز، والخزانات ليست ممتلئة والطلب مرتفع. ويتعين على الحكومة القائمة التحدث مع روسيا سريعا حول تغيير هذا الأمر".وبررت روسيا ارتفاع الطلب على الغاز بأسباب من بينها وصول البرودة في الشتاء الماضي إلى مستوى لم تكن قد وصلت إليه من قبل وتحسن الحالة الاقتصادية بعد ترديها بسبب جائحة كورونا.وحسب ما أعلنته "غازبروم"، فإن توريدات الغاز إلى السوق الداخلية في روسيا في العام الحالي وحتى منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، ارتفعت 16.6 في المائة.وذكرت الشركة أن إجمالي حجم الغاز الذي تم استخراجه في هذه الفترة، وصل إلى 399.4 مليار متر مكعب.إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الهند، التي تصارع أسوأ أزمة طاقة في خمسة أعوام، طلبت من قطر تسريع تسليم 58 شحنة مؤجلة من الغاز الطبيعي المسال.