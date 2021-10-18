"مورجان ستانلي": الأسهم السعودية الأفضل أداء في مؤشرات MSCI هذا العام

دفع الارتفاع المستمر في الأسهم السعودية على مدى الأشهر الـ18 الماضية محللي مورجان ستانلي إلى الاعتراف بأنهم أخطأوا، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج" الأنباء.وكتب محللو مورجان ستانلي في مذكرة أمس "لقد كانت السعودية أفضل دولة رئيسة أداء ضمن مؤشرات MSCI هذا العام وكانت أيضا واحدة من أفضل أداء العام الماضي".ورفع محللو مورجان ستانلي، توصيتهم بشأن سوق الأسهم السعودية إلى زيادة الوزن.وجاء في الوثيقة: "بعد أن كنا نخفض الوزن منذ مايو 2020، من الواضح أننا أخطأنا في هذا الأمر.. يتفوق أداء الأسهم السعودية على أسهم الدول الناشئة والمتقدمة".وارتفع مؤشر تداول قرب أعلى مستوياته منذ 2006 على خلفية ارتفاع أسعار النفط ووسط زيادة نشاط تجارة التجزئة.ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل من أعلى مستوى قياسي له في 2006 بنسبة 42 في المائة.ويعتقد مورجان ستانلي الآن أن التقييمات السعودية المرتفعة موجودة لتبقى لأن السوق مدفوعة بشكل أكبر بالأرباح، التي من المتوقع أن تنمو.ويشير المحللون أيضا إلى أنه في حين أن التمركز الأجنبي في البلاد لا يزال منخفضا، فقد بدأ في الانتعاش.وكتب المحللون في مذكرة أوسع حول المنطقة أن السعودية لديها "واحدة من أقوى آليات نقل ارتفاع أسعار النفط إلى النشاط الاقتصادي في أي بلد من دول المنطقة الاقتصادية والشرق أوسطية والإفريقية"، ويبدو أن توقعات نموها هيكلية ومن المرجح أن تستمر لعدة أعوام.