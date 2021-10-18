مخاوف التضخم تدفع الدولار إلى الارتفاع .. وبيتكوين تحوم قرب 65 ألف دولار

ارتفع الدولار أمس، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين وصعود أسعار النفط قلق المستثمرين من أن التضخم سيرفع أسعار الفائدة.وفي جلسة التداول الآسيوية، ارتفع الدولار قليلا مقتفيا أثر عوائد السندات الأمريكية ليوقف بذلك الانخفاض الذي عاناه الأسبوع الماضي. وارتفع بنحو 0.2 في المائة مقابل اليورو ونحو 0.1 في المائة مقابل الين ليدفع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام.وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة في عام في الربع الثالث، في ظل تراجع إنتاج المصانع بسبب نقص الطاقة، في حين ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 في المائة لتقترب من المستويات المرتفعة التي بلغتها 2018.وصعد مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 94.102 قرب أعلى مستوى له الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 94.563.وفي سوق العملات الرقمية، حومت العملة المشفرة بيتكوين قرب مستواها القياسي المرتفع البالغ 64895 دولارا. ووصل آخر سعر لها إلى 62393 دولارا.وصعد الدولار في أحدث تداول له ليصل إلى 114.35 ين و1.1579 مقابل اليورو وارتفع بنحو 0.2 المائة إلى 0.7402 أمام الدولار الأسترالي.واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3734 دولار ليقل قليلا عن 1.3773 دولار الذي سجله الجمعة وهو أعلى مستوى له في شهر.وقفز الدولار النيوزيلندي نحو نصف في المائة إلى 0.7105 في أعلى مستوى له في شهر قبل أن يتراجع إلى 0.7071 دولار بعد ارتفاع التضخم الفصلي لأعلى مستوى في عشرة أعوام.في المقابل، تراجعت أسعار الذهب قليلا أمس بعد أن أضعفت الزيادة في عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار جاذبية المعدن النفيس.وخسر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المائة ليهبط إلى 1762.80 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 09:26 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1764.30 دولار للأوقية.وبات الذهب أقل جذبا بعد تحقيق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 0.2 في المائة أمام منافسيه، ما جعل المعدن النفيس أعلى تكلفة بالنسبة إلى حاملي العملات الأخرى.وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.26 دولار للأوقية.وانخفض البلاتين 1.1 في المائة إلى 1042.55 دولار والبلاديوم 1.2 في المائة إلى 2047.29 دولار.