"السعودية لصناعة الورق " توصي بزيادة رأس مال الشركة 145 مليون ريال عن طريق حقوق أولوية

تاريخ اجتماع المجلس 1443-03-12 الموافق 2021-10-18

المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه 145,000,000ريال - مائة وخمسة وأربعون مليون ريال

اسباب الزيادة دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

تاريخ الأحقية على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية

الموافقات موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.