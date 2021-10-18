السعودية: 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وأعلنت الصحة اليوم إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (38) حالة مؤكدة وتعافي (52) حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة (100) حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (547969) حالة، وحالات التعافي (536999) حالة، إضافة إلى حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى (8765) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).