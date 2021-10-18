علي آل منصور رئيسا تنفيذيا لشركة "الأول للاستثمار"

وافق مجلس إدارة شركة الأول للاستثمار على تعيين علي آل منصور رئيساَ تنفيذياَ للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2021، خلفاَ للأستاذ مازن البنيان، وسيكون مازن مستشارًا لمجلس الإدارة حتى نهاية عام 2021.

ويتمتع علي آل منصور بخبرة تقارب العشرون عامًا في مجال تطوير استراتيجية الاستثمار وحوكمة الاستثمار وإدارة المحافظ لفئات الأصول العامة والخاصة، عمل خلالها في عدد من المؤسسات المرموقة، وتقلد العديد من المناصب القيادية، حيث شغل منصب رئيس لإدارة المحافظ وأشرف على العديد من المحافظ الاستثمارية لدى أرامكو السعودية، كما عمل كرئيس لاستشارات إدارة الاستثمار في شركة جدوى للاستثمار ومؤخرا عمل مع فريق إعادة هيكلة استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد تحت شركة الاستثمارات الرائدة والتي تمثل الذراع الاستثماري للمؤسسة. وسيكون علي آل منصور مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ إستراتيجية الأعمال للأول للاستثمار.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ خالد الملحم، رئيس مجلس إدارة الأول للاستثمار، قائلاً: " يسرنا أن نرحب بالاستاذ علي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، ونحن على يقين أنه سيقوم بدور فاعل في هذه المرحلة التاريخية الهامة في مسيرة الشركة، وتحقيق اهدافها الاسترايتجية وخططها التوسعية. ولا يفوتني ان أقدم خالص الشكر والتقدير للاستاذ مازن على الدور الذي قدمه خلال الفترة وتمنياتنا بالتوفيق للجميع".

ومن الجدير بالذكر، أن شركة الأول للإستثمار رائدة في توفير حلول إدارة الإستثمار للعملاء من القطاعين الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية. وكشركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك ساب، تهدف شركة الأول للاستثمار إلى تزويد عملائها بتجربة سلسة في مجالات الحلول المصرفية الأساسية وإدارة الثروات، بالإضافة الى منصات الوساطة المحلية أو الدولية، وخيارات شاملة من الفرص الاستثمارية ذات المستوى العالمي.