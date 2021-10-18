الأسهم السعودية توقف سلسلة المكاسب وتغلق على تراجع طفيف

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم في المنطقة الحمراء بعد أربع جلسات من المكاسب المتتالية، ويأتي التراجع بضغط من قطاع المواد الاساسية، فيما قفز قطاع التأمين 2.7 في المائة كأعلى مكاسب في شهرين.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11758 نقطة متراجعا 15 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.2 مليار ريال وتركزت على أسهم أكواباور وكيان وكذلك سابك، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 193.5 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 337.4 ألف صفقة.

ويأتي تراجع السوق بضغط من تراجع أسهم البتروكيماويات بقيادة سهم سابك المنخفض 1.5 في المائة ليوقف السهم سلسلة مكاسبه التي استمرت لسبع جلسات.

كذلك تراجع سهم ينساب 4.8 في المائة، بعدما أعلنت الشركة عن تراجع أرباحها في الربع الثالث بأكثر من 8 في المائة على أساس سنوي لتعلل الشركة بالتوقف المؤقت لمصانعها لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأعلنت شركة الخزف عن نتائج اعمالها للربع الثالث والتي نمت بأكثر من 61 في المائة عند 52.4 مليون ريال رغم تراجع الإيرادات بنحو 3 في المائة وعلى أساس سنوي وأغلق سهم الشركة على تراجع 2.2 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 103 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم التأمين حيث نجد مكاسب بالحد الأعلى لسهم التأمين العربية، تلاه أمانة للتأمين المرتفع 8.6 في المائة، ثم عناية المرتفع 5.7 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 87 شركة، تصدرها سهم ينساب، كذلك تراجع سهم سبكيم 2.3 في المائة، ثم الخزف وكيمانول بأكثر من 2 في المائة.