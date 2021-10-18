مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار في 75 دولة حول العالم

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، النائب العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جريت فيرمو.

واستعرض الدكتور الربيعة مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية التي بلغت 1,776 مشروعًا، نفذت في 75 دولة حوال العالم، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليارات دولار أمريكي، استحوذ اليمن على النصيب الأوفر منها، إلى جانب ما تم تقديمه من مساعدات للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) للعديد من الدول.

وتناول الجانبان خلال اللقاء - عن بعد - التعاون المشترك بينهما في مجال تنفيذ المشاريع الإنسانية والإغاثية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدول ذات الاحتياج، وتحسين الظروف المعيشية للمتضررين والتخفيف من معاناتهم.

ونوهت جريت فيرمو بالجهود الإنسانية الملموسة التي تبذلها المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم، مؤكدةً أن أعمال المركز استهدفت قطاعات حيوية ومهمة لدى الفئات الأكثر ضعفًا.